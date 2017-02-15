ريال مدريد يعاقب نابولي بثلاثية في دوري الأبطال

مدريد - (د ب أ) | Thursday, 16 February 2017 - 00:46 am

اقترب ريال مدريد الأسباني بقوة من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه نابولي الإيطالي إلى فوز ثمين ومستحق 3 / 1 في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة اليوم الأربعاء.



وبات يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب (سان باولو) معقل نابولي في السابع من آذار/مارس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.



في المقابل، أصبح يتعين على نابولي الفوز بهدفين نظيفين على الأقل في ملعبه حتى يطيح بالفريق الملكي من البطولة مبكرا، ويحجز بطاقة الصعود لدور الثمانية.



وأمام حشد كبير من الجماهير اكتظت بهم مدرجات ملعب (سانتياجو برنابيو)، في مقدمتهم أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا نجم نابولي الأسبق، ورافاييل نادال نجم التنس وأحد أكبر مشجعي ريال مدريد، تقدم نابولي بهدف مباغت عن طريق لورينزو إنسيني في الدقيقة الثامنة.



وسرعان ما بسط ريال مدريد (حامل اللقب) سيطرته على مجريات الأمور، ليدرك النجم الفرنسي كريم بنزيمه التعادل في الدقيقة 19، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وواصل الريال فرض هيمنته على اللقاء، بعدما أضاف توني كروس وكاسيميرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و54، فيما فشلت محاولات نابولي في تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.