بايرن ميونيخ ينفجر في وجه أرسنال بخماسية

ميونيخ - رويترز | Thursday, 16 February 2017 - 00:50 am

سحق بايرن ميونيخ ضيفه أرسنال 5-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الاربعاء بعدما سجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مذهلة بالشوط الثاني ليمدد رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه في المسابقة الى 16.



وهز تياجو الكانتارا الشباك مرتين وأضاف روبرت ليفاندوفسكي وارين روبن والبديل توماس مولر باقي الاهداف لينزل العملاق البافاري بأرسنال أول هزيمة له هذا الموسم في أرفع مسابقة للاندية في قارة اوروبا.



وكان اليكسيس سانشيز عادل النتيجة للفريق الزائر بعدما تابع ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس مانويل نوير اولا واعادها للشباك في الدقيقة 30.



وسيلتقي الفريقان ايابا في لندن في السابع من مارس.