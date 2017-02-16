المسرح المدرسي يسجل حضوراً لافتاً

| Thursday, 16 February 2017 - 00:00 am

نال المسرح المدرسي بقطاعي (البنين والبنات) الذي تقيمه وزارة التعليم ضمن فعالياتها المنفذة بجناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31)، نصيباً وافراً من اهتمام زوار الجناح، وحظي بتفاعلهم طيلة أيام المهرجان الماضية. وعرضت على خشبتي مسرحي الوزارة (المفتوح) للبنين و(المغلق) للبنات المسرحيات الفائزة في مسابقة المسرح المدرسي على مستوى المملكة، التي نظمتها الوزارة تفعيلاً للمسرح المدرسي وعنايةً بالطلاب والطالبات ذوي المواهب التمثيلية والإنشادية، وتقاسمت إدارات تعليم بـ (الطائف، وجازان، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، والرياض) الفعاليات.