“المقهى التراثي”.. لحظات مع الماضي

| Thursday, 16 February 2017 - 00:00 am

يكتب أبناء الباحة أبجديات حكايتهم مع الماضي على أرض الجنادرية، باقتناصهم لحظات من تراث المنطقة ليجسدونها في زوايا وردهات بيت الباحة التراثي بالمهرجان.

ويمثّل المقهى التراثي الصغير المصمم على شكل عريش من الخوص، الموزع في جنباته كراسٍ خشبية تنيره أضواء خافتة من فوانيس تراثية علقت بسقف المقهى، في محاولة لإشعار الزائر بعبق الماضي وقصة زمن تشكلت حكايته مع (الملبس) الذي تنبعث منه رائحة الشاي بالنعناع أو (الحبق) أو (البردقوش)، أو من خلال دلة القهوة العربية (المهيلة).