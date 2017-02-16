طائرات بدون طيار

| Thursday, 16 February 2017 - 00:00 am

شهد جناح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، حضوراً متميزاً في الأيام المخصصة للعائلات، حيث تميّز الجناح بالمعروضات المتنوعة المخصصة لتوجيه الرسائل التوعوية والعلمية، بهدف تعزيز الثقافة العلمية، وإكساب الزوار تصورًا عامًا عن أساسيات المجالات والقضايا العلمية.

ومن أبرز المعروضات التي لفتت انتباه الزوار في معرض المدينة، الطائرات بدون طيار "صقر"، وعدد من الروبوتات، وكذلك عينات من الوقود النظيف الذي طوره باحثون في المدينة، وشروحات عملية على تجارب تسخير الطاقة الشمسية في إنتاج طاقة نظيفة مستدامة.