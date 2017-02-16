جدة يبحث عن إنجاز تاريخي

تقرير - ماجد هود | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

يأمل نادي جدة بقيادة أحمد البعداني رئيس النادي ونائبه وحيد جمجوم وباقي أعضاء مجلس الإدارة، أن يحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حلم التأهل لدوري الدرجة الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عندما يلتقي يوم غد الجمعة فريق الترجي على ملعبه بمحافظة القطيف في ختام مباريات دوري أندية الدرجة الثانية.

ويتصدر نادي جدة مجموعته برصيد 32 نقطة، ويحتاج للانتصار لإعلان صعوده أولاً بشكل رسمي إلى دوري الأولى، فيما سيكون تعثره وفوز منافسه المجزل بمثابة الانتظار للبحث عن البطاقة الثالثة مع صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الثانية خلال مواجهتين تقامان بين الفريقين ذهاباً وإياباً.



إجماع القطبين

يتميز نادي جدة بأن جماهير قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي يميلون لتشجيعه بعاطفة المنطقة الواحدة مدينة جدة والتي يعشق سكانها لعبة كرة القدم الشعبية الأولى في العالم، ويعتبر نادي جدة من أقدم الأندية في مدينة جدة بعد الاتحاد عميدها، حيث يعد نادي جدة أقدم من النادي الأهلي وتأسس عام 1349هـ.

أبرز نجومه

مثل نادي جدة في فترة سابقة عندما كان اسمه "الربيع" عدد من لاعبي الأندية المحترفة مثل خالد قهوجي ومرزوق العتيبي وعلي العبدلي، كما دربه حسن خليفة مساعد مدرب نادي الاتحاد الحالي، وتخرج على يده العديد من اللاعبين الذين باتوا يمثلون المنتخب السعودي الأول سابقاً.



الصعود مرتين

لم يســبق لنادي جدة التأهل لدوري الدرجــة الأولـى منذ تأسيســه إلا بعد قدوم الرئيس الذهبي للنـــادي أحمد البعداني، الذي في عهده تأهـل الفريـــق مرتــين ويبحث الآن عن التأهل للمرة الثالثة في تاريخه بنفس عهد البعداني، الذي ينوي التأهل للمرة الثالثة كسابقة فريدة في عهد هذا النادي العريق، لتعود البسمة إلى شفاه جماهيره التي ترغب أن ترى جدة في مصاف أندية دوري المحترفين السعودي وليس في دوري الدرجة الأولى.



مكافأة التأهل

أوضحت مصادر مطلعة لـ"الرياضية" أن مكافأة الفوز على الترجي يوم غد الجمعة تقدر بـ 5 آلاف ريال لكل لاعب مقدمة من أحمد البعداني رئيس النادي ونائبه وحيد جمجوم.



دعم رجال الأعمال

طالب أحمــد البعدانــي رئيس نادي جدة مــن جماهيـر فريقـــه بالوقوف مع النادي في هذه المرحلة المهمة في مسيرة الفريق لتحقيق التأهل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وأوضح لـ"الرياضية" البعداني قائلاً :أتمنى من أبنائي اللاعبين أن يقدموا كل ما بوسعهم في هذه المباراة لكي نتأهل.

ووصف البعداني المباراة بالخطيرة رغم أن فريق الترجي يتذيل الترتيب وقال:مثل هذه المباريات تقلقني أكثر لأنهم يلعبون دون ضغط جماهيري أو إعلامي بل نحن لدينا الضغوطات الكبيرة لكي نتأهل وإن شاء الله نحقق التأهل.

وتابع البعداني:أي فريق نحترمه مهما كان مركزه في الدوري، ولكي تفوز يجب أن تحترم المنافس "واللي ما ياكل بيده ما يشبع على قول المثل".

وتمنى البعداني أن يقف رجال الأعمال مع ناديهم جدة بقوله "متى سيقفون معه وهو على بعد خطوة من التأهل لدوري الدرجة الأولى، ويجب عليهم دعمنا لأننا فريق نستحق الدعم، خاصة أننا حققنا ما لم يحققه غيرنا وهذا كله سيعود لمدينة جدة بتاريخها وأصالتها.