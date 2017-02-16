الجيل جاهز لمواجهة وج

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الجيل أمس تدريبه الرئيسي على ملعبه بحي الملك فهد، بقيادة المدرب عليوي غنام، وذلك تحضيراً لمواجهة نادي وج غدا الجمعة، ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى، التي ستقام على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

بدأ المدرب عليوي حصته بمحاضرة فنية، تطرق من خلالها لأهم التمارين والجمل التكتيكية التي ينوي الدخول بها في المباراة، مع شرح دور كل لاعب من خلال مناورة أجراها على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن التمارين تشهد متابعة وحضور أحمد الغنيم رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد الشويهين نائب الرئيس.

ويحتل الجيل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، طامحاً بنقاط المباراة التي تقفز به مراكز في سلم الترتيب، بينما يحتل وج المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.