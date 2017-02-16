أحد يسعى للتعويض أمام هجر

الخرج ـ مازن العسرج الأحساء ـ عادل الدحيلان المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى بمواجهة وحيدة تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد متصدر الترتيب برصيد 36 نقطة مع ضيفه هجر الرابع برصيد 28 نقطة، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عند الساعة الـ4,10 عصراً.

ويبحث أحد المتصدر عن تعويض خسارته في الجولة الماضية من وصيفه النهضة بهدفين لهدف، ومحاولة توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه النهضة بنقطتين، فيما يأمل أبناء الأحساء في أن تكون عودتهم على حساب المتصدر، خصوصاً أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصارات خلال الثلاث جولات الماضية.

وقد أكمل فريق أحد أمس استعداده لمواجهة ضيفه هجر اليوم، واشتمل التدريب الأخير على تمارين لتقوية العضلات أكدت جاهزية كافة اللاعبين من خلال الاجتماع مع الدكتور أحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي، لمعرفة جاهزية بعض اللاعبين للمشاركة في المباراة، واكتفى عبد الوهاب ناصر مدرب الفريق الوطني بشرح طريقة اللعب أمام هجر من خلال محاضرة وسط الملعب دون التطبيق العملي.

وعلى الطرف الآخر، أصر التونسي جمال بلهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر، على إجراء حصة تدريبية أمس، قبل المغادرة للمدينة المنورة لمواجهة أحد اليوم عند الساعة الرابعة و10 دقائق عصرا، بملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى.

بدأت التدريبات بتمارين الإحماء، بعد ذلك أجريت تدريبات عن طريق لعب الكرة باليد، تبعتها تدريبات تكتيكية بالكرة، فيما أجرى حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة على نصف الملعب.