عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس لجنة التسويق في الغرفة التجارية

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 15:01 pm

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة في مكتبه اليوم الخميس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي رئيس لجنة التسويق في الغرفة التجارية الصناعية الأستاذ سلطان بن محمد الثعلي والوفد المرافق له.





وتم خلال اللقاء بحث جوانب التعاون بين الهيئة و الغرفة التجارية ممثلة بلجنة التسويق، بالإضافة إلى عرض أبرز المشاريع التي تعمل الهيئة العامة للرياضة على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.