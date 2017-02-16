برتغالي يقود مواجهة كلاسيكو الأهلي والنصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 15:02 pm

كلف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الخميس ، طاقم تحكيم من البرتغال لقيادة مواجهة الأهلي والنصر ، بقيادة حكم الساحة أرثر دياس يساعده روي لشنيو وباولو سواريس ، في اللقاء الذي يقام مساء غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة " الجوهرة المشعة" عند الساعة 8:15م، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



يشار أن الأهلي يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري جميل السعودي بـ 40 نقطة، فيما يحتل ضيفه نادي النصر المركز الثالث بـ 38 نقطة.