برشلونة يسعى لتضميد جراحه الأوروبية عبر المسابقة المحلية

برشلونة - د ب أ | Thursday, 16 February 2017 - 15:06 pm

يتطلع برشلونة للخروج سريعاً من دوامة أحزانه بعد الهزيمة الثقيلة صفر / 4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وتحويل تركيزه مجددا إلى الدوري الإسباني لكرة القدم أملا في مواصلة الضغط على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.





وخسر برشلونة صفر / 4 أمام سان جيرمان أمس الأول الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال لكنه يحتاج الآن للتخلص سريعا من أحزانه ونقل تركيزه إلى رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة المحلية لتضميد جراحه من ناحية والمواصلة الضغط والمطاردة مع الريال.





ويستضيف برشلونة فريق ليجانيس يوم الأحد المقبل في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني فيما يستضيف الريال فريق اسبانيول بعد غد السبت.





ويدرك برشلونة جيدا أنه أصبح على حافة الهاوية في البطولة الأوروبية وأن وداعه البطولة من دور الستة عشر يبدو هو الاحتمال الأكبر في ظل قوة منافسه الفرنسي وصعوبة تعويض نتيجة مباراة الذهاب عندما يلتقي الفريقان إيابا في برشلونة بعد أقل من ثلاثة أسابيع.





ولهذا ، سيكون حرص برشلونة على تعزيز فرصه في المنافسة على اللقب المحلي أكبر مما كان سابقا حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط خلف الريال المتصدر والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام بلنسية وسلتا فيجو.





ويستطيع الريال توسيع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط من خلال الفوز على اسبانيول بعد غد قبل يوم واحد من لقاء برشلونة مع ليجانيس.





ويعاني برشلونة من إصابات في صفوفه في مقدمتها إصابة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والتركي أردا توران ولكن التهديد الأكبر لآمال الفريق في مباراة ليجانيس ينبع من حالة الحزن والإحباط التي تسيطر على الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها في باريس.





ورغم هذا ، قال روبرت فيرنانديز مدير الكرة بالنادي إن الهزيمة أمام سان جيرمان لن تؤثر في أداء برشلونة.





وأوضح : "ما يجب أن يحدث هو أن ننسى مباراة باريس ونفكر فيما هو قادم وفي المباراة أمام ليجانيس... أثق بأن هذه الهزيمة لن تؤثر فينا وفي انطلاقتنا. كانت ليلة سيئة ولكن كل مباراة تختلف عن الأخرى. لاعبونا يعرفون كيفية التخلص من آثار هذه الهزيمة. أثق بأننا سنقدم مباراة جيدة ونحقق فوزا جيدا في مباراة الأحد".





كما يرى جابرييل بيريس لاعب وسط ليجانيس ، والشي سجل الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي خسرها 1 / 5 أمام برشلونة في سبتمبر الماضي ، أن الهزيمة أمام سان جيرمان لن تؤثر في الفريق الكتالوني.





وقال بيريس : "اندهشت لمباراتهم أمام باريس سان جيرمان. لم يتوقع أحد هذه النتيجة... لم تغير هذه الهزيمة أي شيء.





يمتلك برشلونة لاعبين يعرفون ما يجب أن يفعلوه. يلعب برشلونة دائما من أجل الفوز. وأثق بأن برشلونة سيكون لديه الحافز القوي للفوز علينا كالمعتاد في كل مبارياته".





ويعاني ليجانيس من إصابات عدة في صفوفه حيث يغيب عن صفوفه لفترة طويلة كل من روبرت إيبانيز ويون أندر سيرانتيس ومامادو كوني كما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر راموس وديفيد تيمور في المباراة.





ويحتل ليجانيس المركز السابع عشر في جدول مسابقة الدوري الإسباني.





وفي المقابل ، يواجه الريال اختبارا أكثر قوية على ملعبه في مواجهة اسبانيول صاحب المركز التاسع والذي يتطلع لتحقيق نجاح غير معتاد في مواجهة النادي الملكي.





وكان آخر انتصار لاسبانيول على الريال في 2007 ولكن الفريق يستمتع هذا الموسم بمسيرة جيدة تحت قيادة مديره الفني كويكي سانشيز فلوريس.





وخسر اسبانيول مباراته أمام ضيفه ريال سوسييداد 1 / 2 في المرحلة الماضية لكنها كانت الهزيمة الأولى للفريق بعد ثلاثة انتصارات متتالية.





ويأمل الريال في استعادة اللاعب الويلزي جاريث بيل إلى صفوفه بعدما استأنف اللاعب تدريباته مع الفريق هذا الأسبوع اثر تعافيه من الإصابة التي أبعدتها لفترة طويلة.





ولم يشارك بيل في مباراة الفريق أمس الأربعاء والتي فاز فيها 3 / 1 على نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.





ويستعيد الريال إلى صفوفه اللاعب الألماني توني كروس ، الذي سجل هدفا في مرمى نابولي أمس ، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية بالدوري أمام أوساسونا بسبب الإيقاف.





وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي غرناطة مع ريال بيتيس غداً الجمعة وسبورتنج خيخون مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا مع ديبورتيفو ألافيس وأشبيلية مع إيبار بعد غد السبت وريال سوسييداد مع فياريال وبلنسية مع أتلتيك بلباو وسلتا فيجو مع أوساسونا يوم الأحد المقبل وملقة مع لاس بالماس يوم الإثنين المقبل.