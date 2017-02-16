كابوس ارسنال "محرج" لفينجر

لندن - أ ف ب | Thursday, 16 February 2017 - 15:57 pm

وجه لاعبون سابقون انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي ارسين فينغر، بعد خسارة فريقه ارسنال الإنجليزي المذلة امام مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-5، الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.





ولم تكن الصحف الاوروبية اكثر رحمة في تعليقها على الاداء المخيب لمدفعجية لندن في ميونيخ.





وبعد ايام قليلة من دفاعه عن مدربه السابق، معتبرا انه "من المبكر" رحيله، قال المدافع السابق مارتن كيون الذي احرز القاب الدوري الثلاثة التي نالها فينغر مع ارسنال، ان المباراة كانت بين "رجال واولاد".





وقال كيون المحلل لشبكة "بي تي سبورت": "انها محرجة تقريبا. لقد تفوقوا عليهم".





وتابع: "هذه ادنى نقطة له (فينغر). بعد عشرين سنة، يجب ان ينظر ارسين في مستقبله الان".





ويتولى فينغر (67 عاما) تدريب ارسنال منذ 1996، وقاده الى العديد من الالقاب المحلية ابرزها الدوري الممتاز في 1998، الا ان عقده مع النادي اللندني ينتهي في الموسم الحالي.





ورأى المدافع السابق لي ديكسون أن تصرفات فينغر تغيرت بعد سنوات من التحدي في مواجهة العديد من الاخفاقات.





وقال ديكسون لقناة "اي تي في": "يبدو في حالة متدنية جدا.. بات مقتنعا باعتقادي انه مع هذا الفريق لن يحصل على تجاوب منهم".





اما هداف الفريق السابق ايان رايت، فعبر عن غصبه على مواقع التواصل كاتبا: "يا لها من حالة فوضى ***. على الاقل فلننتظر الى مباراة الرد ***. *** لن اشاهد بعد الان".





وتساءل حارس ارسنال السابق بوب ولسون الذي احرز لقب الدوري في 1971 عما اذا كانت هذه النتيجة ستضع "ارسين على الهاوية".





وقال ولسون للبرنامج الاذاعي "بي بي سي راديو 5 المباشر": "لن اتفاجأ اذا نظر فينغر الى الامر وقال كفى".





واذا لم تحدث معجزة بعد ثلاثة اسابيع، سيكون الموسم السابع على التوالي يقصى ارسنال من دور ثمن النهائي، والثالث في خمس سنوات امام بايرن ميونيخ. كما لم يحرز فريق العاصمة لقب الدوري منذ 2004.





وعانى لاعبو ارسنال في بداية المباراة وتلقوا هدفا مبكرا من الهولندي اريين روبن، لكنهم عادلوا قبل الاستراحة عبر هدافهم التشيلي الكسيس سانشيس.





ودفع ارسنال ثمن خروج قلب دفاعه الفرنسي لوران كوسيلني مصابا مطلع الشوط الثاني، فتلقى ثلاثة اهداف قاتلة في غضون 10 دقائق، ما حسم النتيجة للفريق البافاري.





وكتبت صحيفة "ديلي مايل" "ضعيف الشخصية"، فيما وصفت "ذي تايمز" مشوار الفريق في ميونيخ بـ"اليوم الشاق".





اما "ذي صن"، فلجأت كالعادة الى اللعب على الكلمات، اذ اقترحت ان وقت ارسين قد حان بعد خسارة بايرن "باي باي ارسين".





وفي ايطاليا، وصفت "لاغازيتا ديلو سبورت" الخسارة بـ"الصفعة على وجه فينغر".





وفي اول 8 مواسم له مع ارسنال، احرز فينغر لقب البرمير ليغ 3مرات والكأس اربع مرات.





لكن في المواسم الـ11 التالية، اكتفى بلقبين اضافيين في الكأس ويحتل راهنا المركز الرابع في الدوري بفارق 10 نقاط عن جاره اللندني تشلسي المتصدر.





وتمسك فينغر قبل ايام، بمهمته، مؤكدا انه غير مستعد للراحة بعد من تدريبه، على رغم انتقادات المشجعين وتقارير صحافية عن قرب مغادرته بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.