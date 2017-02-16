بطولة فرنسا: موناكو لتأمين الصدارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

باريس - أ ف ب | Thursday, 16 February 2017 - 15:22 pm

يسعى موناكو الى تأمين صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يحل ضيفا على باستيا الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين.





ويتصدر موناكو الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر باريس سان جرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الاخيرة والذي يستضيف تولوز الأحد المقبل في ختام المرحلة.





ويمني فريق الامارة النفس بمواصلة نتائجه الرائعة في الأونة الأخيرة في سعيه الى اللقب الاول منذ عام 2000 وتحقيق الفوز الرابع على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة (تعادل مع باريس سان جرمان في بارك دي برانس).





وتبدو مهمة موناكو سهلة نسبيا لاقتناص النظر الثلاث عطفا على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت 75 هدفا حتى الان في الدوري، والفارق الكبير بينه وبين مضيفه الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الاخير والذي لم يتذوق طعم الانتصار سوى 5 مرات حتى الان هذا الموسم ومني باربع هزائم في مبارياته الست الاخيرة التي تعادل فيها مرتين.





ويملك موناكو الاسلحة اللازمة لحسم نتيجة المباراة في صالحه وان كان مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم سيلجأ على الارجح الى اراحة نجومه ترقبا للموقعة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر حيث يسعى الى تحقيق نتيجة ايجابية تؤمن له خوض مباراة الاياب على ارضه في 15 مارس المقبل بارتياح كبير وبالتالي مواصلة مشواره القاري في المسابقة والابقاء على ممثلين لفرنسا فيها بعد قطع باريس سان جرمان لشوط كبير لبلوغ ربع النهائي عقب فوزه الكاسح على برشلونة الاسباني 4-صفر اول من امس الثلاثاء في باريس.





وشدد جارديم على اهمية مباراة باستيا قبل مواجهة مانشستر سيتي، وقال "استراتيجيتنا هي العمل على التحضير لمباراة باستيا. نحن لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي الان، قلت للاعبين ان افضل اعداد هو الفوز قبل خوض مباراتنا في مسابقة دوري ابطال اوروبا".

وأضاف "اهم شىء اليوم هو التركيز على الدوري. باستيا فريق يلعب بكثافة عددية ويحتاج الى النقاط، ترتيبه ليس جيدا ولكن يجب الحذر لانه من الصعب دائما اللعب على ارضهم".



ويملك نيس فرصة استعادة التوازن وانتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا لمدة 24 ساعة عندما يحل ضيفا على لوريان صاحب المركز الأخير.





واهدر نيس 11 نقطة في مبارياته السبع الأخيرة اخرها التعادل مع مضيفه رين كلفته التنازل عن الصدارة التي تصدرها في دور الذهاب والتراجع الى المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن جاره الجنوبي ونقطتين خلف باريس سان جرمان الذي يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة امام ضيفه تولوز التاسع.





وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة للفريق الباريسي الذي كان مني بخسارة موجعة امام تولوز صفر-2 في المرحلة السابعة وكانت الثانية له بعد الاولى امام موناكو 1-3.





ويدخل باريس سان جرمان مباراة الأحد منتشيا بفوزه الكبير والمستحق على برشلونة برباعية نظيفة قطع بها شوطا طبيرا نحو الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.





ويملك فريق العاصمة ثاني اقوى خط هجوم في الدوري بقيادة متصدر لائحة الهدافين الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني (25 هدفا)، وأقوى خط دفاع حيث دخل مرماه 18 هدفا فقط.





ولا تختلف الارقام بين موناكو وباريس سان جرمان في المباريات السبع الاخيرة، وكلاهما حقق الفوز 6 مرات وتعادلا معا على ملعب بارك دي برانس، وبالتالي فان رجال المدرب الاسباني اوناي ايمري يطمحون بدورهم الى مواصلة هذه السلسلة الرائعة.





وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة لباريس سان جرمان خصوصا انها تأتي قبل اسبوع من الكلاسيكو أمام مرسيليا على ملعب فيلودروم، وبالتالي فالخطأ ممنوع لضمان الحفاظ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن موناكو على الأقل.





وتنتظر مرسيليا السادس مهمة صعبة السبت امام ضيفه رين العاشر، ويأمل ليون الرابع في استعادة توازنه بعد خسارته أمام غانغان، وذلك عندما يستضيف ديجون الثالث عشر الأحد.





ويلعب السبت ايضا انجيه الرابع عشر مع نانسي الخامس عشر، وكاين الثامن عشر مع ليل السابع عشر، ومتز السادس عشر مع نانت الثاني عشر، فيما يلعب بوردو السابع مع غانغان الثامن، ومونبلييه الحادي عشر مع سانت اتيان الخامس.