انفانتينو سيشجع على إقامة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة

الدوحة - رويترز | Thursday, 16 February 2017 - 16:47 pm

قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إنه سيشجع على إقامة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة بحد أقصى أربع دول.





وأضاف انفانتينو في تصريحات خلال زيارته لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم في 2022 "سنشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة لإظهار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية كما أنه يتعين علينا التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد".





وقال انفانتينو: "(يمكننا)... إسناد مهمة استضافة النهائيات إلى دولتين أو ثلاث أو أربع تستضيف كل منها المباريات في ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملاعب. بالتأكيد سنشجع على ذلك وسيناسب هذا الدول القريبة من بعضها البعض من اجل تسهيل السفر".





وثارت مخاوف بشأن التكلفة المالية الضخمة التي يتحملها البلد المنظم للبطولة والاستادات التي يتم تشييدها دون استخدامات مستقبلية بعد المسابقة.





وكأس العالم 2002 هي النسخة الوحيدة من البطولة التي نظمتها أكثر من دولة إذ أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية ويرى قطاع كبير من المعنيين بأنها كانت ناجحة.





وانتقلت الفكرة إلى بطولة أوروبا حيث شاركت بلجيكا وهولندا في تنظيمها عام 2000 والنمسا وسويسرا في 2008 وبولندا وأوكرانيا في 2012 وستقام منافسات نسخة 2020 في 13 دولة.





وسريعا ما أبدى كارل ايريك نيلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم دعمه لاشتراك أكثر من دولة في تنظيم كأس العالم.





وقال: "إنها فكرة جيدة.. وسبق لأوروبا العمل بهذه الطريقة في تنظيم بطولة أوروبا".





وأضاف: "نحن معتادون على ذلك وتسير الأمور على نحو جيد.. تمكن الدول من تنظيم البطولة على نحو جيد.. وهذا أمر ايجابي من هذا المنظور".





ولم يعد لاستاد ماراكانا بالبرازيل - الذي استضاف نهائي كأس العالم في 2014 - أي استخدام في الشهور الماضية وتضررت الكثير من أجزائه بعد نزاع بخصوص تكلفة الإصلاحات والصيانة والتجديد.