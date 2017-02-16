اتحاد الكرة يعيد تشكيل هيكلة الاتحاد.. ويعين مارك كلاتنبيرغ مديراً لإدارة الحكام

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 17:53 pm

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المهمة، بعد اجتماعه الدوري الثاني، الذي عقد بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



وجاء نص بيان اتحاد القدم فيما يخص القرارات الجديدة :



-تكليف محمد الزهراني وعبدالاله مؤمنة للتنسيق مع اتحاد الرياضة المجتمعية بخصوص رابطة الأحياء.



- اعتماد السياسة المالية المؤقتة للاتحاد بتنظيم وضع مالي جديد مختلف للاتحاد.



- اعتماد القواعد المنظمة لديون الأندية.



- تشكيل فريق لدراسة هيكلة المسابقات السعودية مادون الممتاز يتكون من: د. عبدالله البرقان، د. خالد المقرن، مريح المريح، محمد الزهراني، طلال آل الشيخ.



- اعتماد التقرير المالي للاتحاد: المستحقات: 194 مليون ريال العجز: 105 مليون ريال



- تكليف رئيس الاتحاد والأمين العام ومدير المنتخبات السنية ونائبه باعتماد برنامج المنتخبات السنية بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم.



- بناء على طلب نادي المجزل فقد وافق الاتحاد السعودي على جدولة المبالغ المستحقة على النادي.



- إقامة حفل بإطلاق هوية الاتحاد الجديدة وذلك يوم الاثنين 2017/4/3 بمدينة الرياض بعد اطلاع المجلس وموافقتهم على الهوية الجديدة.



- يعلن الاتحاد السعودي دعمه الكامل للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا متمنياً لهم التوفيق وأن تكون البطولة حليف أحدهم بإذن الله.



- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد للجان الاتحاد برئاسة: اللجنة التجارية: رئيس الاتحاد المشاركة الجماهيرية: نزيه النصر الحكام:مرعي العواجي



- لجنة الانضباط: د.خالد بانصر لجنة الاستئناف: د. يوسف الجبر غرفة فض المنازعات: د. سعود الرومي



- تشكيل رابطة دوري الأولى برئاسة الدكتور عبدالله البرقان



- تشكيل إدارات الاتحاد السعودي برئاسة: التسويق والاستثمار: أحمد سليمان المالية:عبدالإله مؤمنة التدقيق الداخلي: مكتب تدقيق التحول: ثامر السعودي



- تابع إدارة الاتحاد السعودي: المنتخب الأول: طارق كيال تقنية المعلومات: د. فهد السلمي المشتريات والموارد البشرية: شركة كفاءة لإعداد اللوائح.



- تابع إدارات الاتحاد السعودي: الإدارة الإعلامية: شركة الحدث لتنظيم العمل الإعلامي وإعداد اللوائح والتواصل الإعلامي في الفترة القادمة.



- تابع إدارات الاتحادات السعودي: القانونية: ناصر العوهلي تطوير الأداء الفني: يان وينكل تطوير كرة القدم: طلال آل الشيخ الطبية: د. صالح الحارثي.



- تابع الإدارات: إدارة عمليات كرة القدم: د. خالد المقرن نائب مدير العمليات للاحتراف: م.طارق التويجري نائب مدير العمليات للمسابقات: نعيم البكر.



- أطلق الاتحاد السعودي عدة مشاريع برئاسة: تطوير اللوائح: ياسر المسحل جامعة الاتحاد: عبدالإله مؤمنة الجمهور المثالي: نزيه النصر وموسى الزياد.



- اتفق الاتحاد السعودي مع الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ مديراً لإدارة تطوير الحكام.