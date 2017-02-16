الإصابة تحرم الاتحاد من عساف القرني أمام الشباب

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 18:47 pm

يفتقد فريق الاتحاد لجهود حارس مرماه عساف القرني، في لقائه أمام الشباب بعد غد السبت في المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، عقب تعرضه لإصابة في الكتف الأيمن.





وذكر الحساب الرسمي لـ(بوبا العربية)، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن القرني سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال فترة الراحة التي منحها الجهاز الطبي للحارس.





ومن المقرر أن يسافر القرني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لعرض إصابته على طبيبة متخصصة في مثل هذه الإصابات لتحديد العلاج والفترة المطلوبة للتأهيل.





يشار إلى أن القرني تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه الاتحاد.