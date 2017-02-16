كارتيرون: سنعود بنقاط الأهلي إلى الرياض

الرياض - د ب أ | Thursday, 16 February 2017 - 18:56 pm

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر، على أهمية مواجهة فريقه المرتقبة أمام مضيفه الأهلي غداً الجمعة، في المرحلة الـ 19 لبطولة دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أنها تمثل تحدياً للفريقين للتقدم في صراع المنافسة على اللقب.



وقال كارتيرون، للصحفيين اليوم الخميس خلال حديثه عن المباراة "نحن جاهزون للقاء، ولدينا إصراراً وحماساً كبيراً على تحقيق الفوز والعودة للرياض بالنقاط الثلاث".



وأضاف مدرب النصر "إن الأهلي فريق كبير ولديه عناصر تملك إمكانيات عالية، وهو حالياً في المركز الثاني في ترتيب البطولة، والنصر في المركز الثالث، لذلك أتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة في مستواها وعطاء اللاعبين بها".



وكشف كارتيرون أن خسارة الأهلي في أخر مباراة له في الدوري أمام القادسية لا تعتبر مقياساً حقيقياً لأداء الأهلي الذي عاد بعد ثلاثة أيام، وفاز على الفريق الذي خسر منه في تأكيد على أنه يملك ردة فعل سريعة.



وأوضح المدرب الفرنسي أنه يسير مع الفريق بخطوات جيدة نحو خلق مزيد من التجانس والتعرف أكثر على الفريق، وما يملكه من قدرات كبيرة في صفوفه.



وقال كارتيرون "لا يمكن لأي مدرب أن يغير الكثير من التكتيك خلال أسبوعين من توليه مهام التدريب، أنا جئت لفريق كبير يضم عناصر مميزة من الناحية الفنية لديهم حماساً وإصراراً كبيراً على تحقيق أفضل النتائج، ولذلك فانا في هذه الفترة أسعى لزيادة جاهزية الفريق من الناحية البدنية والتركيز الذهني".





وأكد كارتيرون أن المباراة لن تكون سهلة على أي من الفريقين، لكنه أبدى ثقته في قدرات فريقه لتحقيق الفوز.