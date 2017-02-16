بايرن الألماني يقيم معسكراً إعداديا في آسيا استعداداً للموسم الجديد

ميونيخ - د ب أ | Thursday, 16 February 2017 - 19:30 pm

يعتزم فريق بايرن ميونيخ التوجه إلى قارة آسيا في شهر يوليو القادم،للتحضير للموسم الجديد بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).





وقال كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي البافاري، للصحفيين اليوم الخميس: "سنخوض مباراتين في الصين ومثلهما في سنغافورة".





وكان بايرن قد أجرى معسكراً بالولايات المتحدة الصيف الماضي استعدادا للموسم الحالي.





وجاءت تصريحات رومينيجيه خلال تقديمه ثلاثة سفراء جدد للنادي وهم جيوفاني إيلبر (44 عاما) وبيكسنثي ليزارازو( 47 عاما) وحسن صالح حميديتش (40 عاما) الذين سبق لهم الدفاع عن ألوان بايرن.