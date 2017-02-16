رسمياً.. نهائي ولي العهد 10 مارس

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 19:33 pm

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت أن يوم الجمعة العاشر من مارس 2017 موعدا لنهائي كأس سمو ولي العهد بين الاتحاد والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.



وكان فريقا النصر والاتحاد وصلا إلى نهائي البطولة، بعد تغلب الأول على غريمه الهلال 2/ صفر، ووصل الاتحاد إلى النهائي بعد فوزه على جاره الأهلي 3/ 2، ويعدّ هذا النهائي الأول بين الفريقين بعد 26 عاما، إذ تمكن الاتحاد حينها من الفوز على النصر بركلات الترجيح.