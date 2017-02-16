التعاون يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الفتح

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 20:00 pm

تغلب فريق التعاون على نظيره الفتح بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري السعودي.



وسجل هدف التعاون الوحيد في اللقاء اللاعب الحسن ندياي عند الدقيقة "د 85" من الشوط الثاني، وعزز زميله جهاد الحسين الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 93 ليطلق حكم المباراة صافرته بفوز التعاون 2/0 على الفتح.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 24 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 15 بالمركز الـ12.