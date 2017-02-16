الأهلي وهجر يتغلبان على الفتح والاتحاد في كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 19:00 pm

تغلب النادي الأهلي على نظيره الفتح (1-0 ) اليوم في الأحساء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة القدم، وكسب هجر نظيره الاتحاد ( 3-0 ) في الأحساء ضمن الجولة ذاتها ، وارتفع رصيد الأهلي بهذا الفوز إلى 27 نقطة، وهجر إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة والفتح عند 19 نقطة .



وتستكمل يوم غدٍ الجمعة لقاءات الجولة بمواجهات تجمع الخليج والشباب في سيهات وأحد والفيصلي في المدينة المنورة والجيل والهلال في الأحساء والنصر والقادسية في الرياض والوحدة والتعاون في مكة المكرمة.