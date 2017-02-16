أمطار الرياض تجبر الشباب على الصالة المغلقة

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 21:33 pm

أجرى السعودي سامي الجابر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب الحصة التدريبية الرئيسة للفريق الشبابي في صالة النادي الداخلية، وذلك بسبب الأمطار الكثيفة التي شهدتها العاصمة الرياض مساء اليوم.



وبدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر)،عقب ذلك أجرى المدرب عدة تدريبات فنية، أعقبها بتدريبات تكتيكية منوعة طبق من خلالها النهج التكتيكي الذي يرغب تنفيذه في المباراة، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.



من جانب آخر، يعقد سامي الجابر مدرب الشباب واللاعب محمد بن يطو يوم غدٍ الجمعة الساعة الخامسة مساءً مؤتمراً صحفياً بمقر المركز الإعلامي بنادي الشباب، وذلك للحديث عن مواجهة الفريق أمام الاتحاد.