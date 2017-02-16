في قمة الجولة الـ19.. الأهلي يسعى للثأر من النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 21:00 pm

تتجه الأنظار يوم غدٍ الجمعة صوب ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة والذي يحتضن قمة المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين النادي الاهلي والنصر، في حين يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه الفيصلي، ويسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات عبر ضيفه الوحدة.



وابتعد الأهلي عن المتصدر الهلال بـ4 نقاط عقب خسارته القاسية والمفاجئة من أمام القادسية 4-1 في المرحلة السابقة.



وفي المقابل يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المتصدر الهلال الذي يبتعد بفارق 6 نقاط.



وحقق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة في المرحلة السابقة في أول مباراة يقودها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى المهمة عقب استقالة الكرواتي زوان ماميتش مدرب الفريق السابق الذي ذهب إلى تدريب نادي العين الإماراتي.



يشار إلى أن مواجهة الدور الأول ما بين الفريقين انتهت لصالح النصر بهدف دون مقابل.