قبل ملاقاة بيروزي آسيوياً.. الهلال يطمئن جماهيره برباعية الخليج

| Thursday, 16 February 2017 - 22:04 pm

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري جميل للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره الخليج بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري المحلي.



وسجل أهداف الهلال الأربعة في اللقاء ليو بوناتيني "د 28، 74" ، وسلمان الفرج "د 53"، وكارلوس إدواردو "د 59".



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 47 بالمركز الأول، فيما تراجع الخليج إلى المركز 13 برصيد 14 نقطة.



وطمئن الهلال جماهيره على مستوى الفريق الهلالي، قبل ملاقاة الفريق الإيراني بيروزي يوم الثلاثاء المقبل في أولى مباريات الفريق الأزرق في بطولة دوري أبطال آسيا 2017.



ويلاقي الهلال في الجولة الـ20 من الدوري السعودي نظيره الاتحاد يوم الأحد 2017/3/5م.