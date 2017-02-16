كارتيرون يستبعد عبدالغني والعنزي أمام الأهلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 February 2017 - 22:36 pm

استبعد الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الثنائي عبدالله العنزي وحسين عبدالغني من القائمة التي ستواجه الأهلي غداً الجمعة على ملعب الملك عبدالله الجوهرة في جده.



وكان الفريق النصراوي قد اختتم استعداداته لهذه المباراة، بعدما أجرى تدريبه الأخير عصر اليوم الخميس والذي كان مغلقاً أمام وسائل والجماهير، وكان التدريب لم يدم طويلاً بهدف عدم إرهاق اللاعبين، قبل أن يختتم الفريق تدريبه ويتوجه اللاعبون مباشرةً إلى المطار.