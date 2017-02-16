تغريم مانشستر سيتي 35 ألف جنيه استرليني لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات

لندن - (د ب أ) | Thursday, 16 February 2017 - 23:03 pm

قرر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغريم فريق مانشستر سيتي 35 ألف جنيه استرليني (44 ألف دولار) عقب اعترافه بمخالفة لوائح الاتحاد المتعلقة بمكافحة المنشطات.



وتلقى سيتي تحذيرا فيما يتعلق بتصرفات إدارته المستقبلية عقب اتهامها بعدم إبلاغ اتحاد الكرة الانجليزي بمواعيد وأماكن الحصص التدريبية الخاصة بالفريق، وبعناوين إقامة اللاعبين لتسهيل عملية اختبار المنشطات وفقا للوائح الاتحاد.



وكان سيتي قد أعلن الشهر الماضي عدم اعتزامه التقدم بطعن على هذا الاتهام، حيث تم إصدار العقوبة عقب جلسة اللجنة التنظيمية المستقلة.