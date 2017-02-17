لا نخشى هجومهم

الرياض ـ الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

أظهر البرازيلي برونو مدافع نادي النصر جاهزيته للمباراة، وقال: "إصابتي زالت وأنا في جاهزية تامة للمباراة، شاركت في التدريبات طوال الفترة الماضية ويبقى قرار مشاركتي بالمباراة بيد المدرب باتريس".

وقال برونو: "إن الأهلي فريق جيد نحترمه ولا نخشاه، وفريقنا دائماً في المباريات الكبيرة يسجل حضوره الفني المعروف، نحن ذاهبون إلى جدة من أجل أن نحقق النقاط الثلاث ونعود بها للرياض".

وأضاف برونو قائلاً: "إننا كمدافعين لا نخشى أي مهاجم لأن لدينا إمكانياتنا وقوتنا الدفاعية التي نظهرها في الملعب، نعرف أن الأهلي يضم أفضل مهاجم في الدوري ولكننا كمدافعين نسعد باللعب أمام مثل هذه النوعية من اللاعبين".