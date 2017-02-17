الأهلي يتدرب على الركلات الثابتة

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعداداته للقاء النصر مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين.

وقاد جروس مدرب الفريق التدريبي، الذي بدأ باجتماع مطول تم فيه شرح كل الأخطاء التي حصلت في المباريات السابقة، وطالبهم بالدخول بتركيز أكبر، وشرح لهم نقاط القوة والضعف للخصم.

وعمد ميدانياً إلى إجراء تدريب خفيف بمشاركة جميع اللاعبين ماعدا عقيل بلغيث المصاب، وتقرر أن يغيب أسبوعين، بعدها قام بعض اللاعبين بالعمل على تنفيذ الركلات الثابتة قبل أن يتوجهوا للجاكوزي، وتناول طعام العشاء في النادي.