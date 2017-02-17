احترموا الأنظمة واحضروا مبكراً

جدة ـ ماجد هود | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

أكد المهندس إبراهيم القوبع مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، أن الملعب بات في أتم جاهزيته لإقامة مواجهة الأهلي والنصر في قمة مباريات الجولة التاسعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين، كاشفاً أن بوابات الملعب سيتم فتحها عند الساعة الخامسة عصراً لاستقبال الجماهير.

وطالب المهندس القوبع الجماهير بالحضور قبل بدء المباراة بساعة أو ساعة ونصف من أجل تطبيق الإجراءات الأمنية، وتطبق إدارة المرور لنظام باشر للمخالفات المرورية، وقال: "تم تخصيص بوابة رقم 1 الخارجية لكبار الشخصيات والغرف الخاصة فقط، فيما خُصصت بواباب رقم 3 و4 للجماهير الأهلاوية، وبوابات 6 و5 للجماهير النصراوية.. كما أن هناك تقسيم للمدرجات يحتوي على 70% لفريق الأهلي، و30% لفريق النصر". وأضاف: "ستقوم الاتصالات السعودية بتغطية كامل الملعب بشبكة واي فاي لعملائها، وبإمكان مستخدمي الشبكات الأخرى استخدام نفس الواي فاي بالإضافة إلى وجود مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة البصرية".