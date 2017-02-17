روح لاعبينا ستهزم النصر

جدة ـ عبدالغني الشريف | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

وصف محمود عبدالخالق سعيد، عضو شرف الأهلي ونائب رئيس النادي السابق، مواجهة فريقه أمام النصر بالحاسمة والصعبة، مشدداً على أنها لا تقبل أنصاف الحلول، كون الفوز بها خطوة مهمة لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة دوري المحترفين والمحافظة على اللقب، وقال لـ"الرياضية": "النصر فريق كبير وقوي ويمتلك لاعبين مميزين، ويهمه الفوز للبقاء في المنافسة وهذا ما يجعل المباراة صعبة للفريقين".

وشدد سعيد على أن مباريات الأهلي والنصر دائما ما تكون متعة كروية لأن الفريقين يلعبان كرة هجومية، وأضاف: "أتمنى أن نشاهد مباراة تليق بالفريقين ويكون الفوز فيها بإذن الله للأهلي".

وطالب عضو شرف الأهلي لاعبي فريقه بالقتالية واستحضار روح الفريق التي ظهروا بها في مباراة القادسية في كأس الملك.

وتابع: "إذا لعبت عناصر الفريق الأهلاوي بنفس الروح والقتالية التي كانوا عليها في نهاية الموسم الماضي، سيكون الدوري لنا حتى مع فارق النقاط مع الهلال".

مشدداً على أهمية أن يلعب لاعبو الأهلي كل المباريات المقبلة بطموح النهائيات لإسعاد جماهيرهم وأضاف: "نثق في لاعبي الأهلي في حسم لقب الدوري والمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا وكأس الملك، فالفرق الكبيرة التي تمتلك البديل الجاهز لا خوف عليها وهي قادرة على المنافسة على كل البطولات".