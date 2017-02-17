مستقبل كنو في يد علاء.. والانتقال آخر الموسم

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

أصبح مصير محمد كنو لاعب فريق الاتفاق معلقاً في يد شقيقه علاء، والذي دفعه إلى رفض عرض ناديه لتجديد عقده الاحترافي قبل انتهائه في ديسمبر المقبل.

وبحســـــــــب مصـــــادر خاصـة لـ"الرياضية"، فإن علاء كنو دفع شقيقه إلى عدم التجديد للاتفاق، وإغلاق كافة السبل المؤدية إلى تمديد العقد المبرم عام 2013، رغم موافقة اللاعب المبدئية على الاستمرار مع النادي الشرقي.

وذكرت المصادر أن نادي الاتفاق رفض أخيرًا عرضًا رسميًّا قدمه نظيره الهلال، شمل مبلغ أربعة ملايين ريال، مقابل التنازل عن محمد كنو اعتبارًا من الصيف المقبل، حيث ترغب إدارة الرئيس خالد الدبل في الإبقاء على اللاعب، ضمن خططها الاستراتيجية المعلنة فور تسلمها زمام الأمور أواخر أغسطس عام 2015.

وأضافت المصادر، أن إدارة الاتفـــــاق وضعت خطة بديلة في حال يأسها من استمرار كنو، وهي دراسة العروض التي قد ترد إليها الصيف المقبل، قبل الموافقة على العرض الأعلى، فيما توقع مراقبون أن يبدأ الاتفاقيون الموسم المقبل بدون اللاعب محمد كنو.