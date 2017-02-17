صالة الألعاب تجهز الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

أجبرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض أمس الخميس، سامي الجابر مدرب فريق الشباب على نقل الحصة التدريبية، من ملعب الأمير خالد بن سلطان، إلى صالة الألعاب المختلفة في مقر النادي.

ويستعد الشباب لملاقاة ضيفه الاتحاد، غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة 19 لبطولة دوري المحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية وجود سعود السمار، حارس الفريق السابق، ودار بينه وبين سامي الجابر حديث مطول عن أوضاع الفريق.

ويحتـل فريق الشباب المركــــز الخامس في سلم الترتيب، برصيد 26 نقطة، ويبحث غداً عن الانتصار، وإحياء آمــــال الحصول على أحد المراكـــز الأربعــة الأولى.