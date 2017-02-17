اتحاد القدم يلوّح بالقرض البنكي

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 17 February 2017 - 01:15 am

لوّح مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحل الاقتراض البنكي، للخروج من أزمة الديون المستحقة.

وكان اتحاد القدم كشف عقب اجتماعه الذي عقده أمس الخميس في جدة، عن قائمة مركزه المالي حتى 30 ديسمبر عام 2016، وجاء فيه أن مجموع الالتزامات المالية المستحقة بقيمة 194 مليونًا و673 ألفاً و661 ريالاً، مع وجود أصول مستحقة بقيمة 89 مليوناً و668 ألفاً و128 ريالاً، ليبلغ العجز 105 ملايين ريال، مع إمكانية زيادته إلى 118 مليون ريال، وذلك لوجود مبالغ مستحقة للاتحاد مشكوك في إمكانية تحصيلها.