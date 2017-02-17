“إنفنتي” على أكتاف النصر

| Friday, 17 February 2017 - 00:00 am

جدة ـ أحمد اللوقان



توصلت إدارة نادي النصر إلى اتفاق شبه نهائي لتوقيع عقد الرعاية مع (إنفنتي)، إحدى أشهر شركات السيارات العالمية.

وكشــفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن العقــــــد يستمـــر إلى نهاية الموسم الجاري، يشمل وضع شعار الشركــة على كتف قميص الفريق الأول في المباريات الرسمية، ومقابل مليون ريال يحصل عليها نادي النصر.

وستنضم (إنفنتي) إلى شركة موبايلي التي يضع النصر شعارها على صدر القميص، وشركة وادي التي يوجد شعارها على ظهر القميص.

وبحســـب المصــــادر، ينتظــــــر أن يوقع الطرفان العقد الرسمي خلال اليومين المقبلين، وعلى أن يبدأ رسمياً، اعتبــــاراً من لقاء النصر أمام الفيصلي في الرياض، يوم الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة 20 لبطولة دوري المحترفين.