زيدان يعلن عودة بيل لريال مدريد امام إسبانيول

مدريد ـــ د ب أ | Friday, 17 February 2017 - 17:50 pm

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عودة الويلزي جاريت بيل لصفوف الفريق بعدما غاب لعدة أشهر بسبب الإصابة.



وقال زيدان أن بيل أصبح بالفعل مع الفريق، وسيدخل قائمة الفريق غدا كما أنه يدرس الدفع به لعدة دقائق.

وأكد :"يريد بيل أن يصبح معنا ونحن سعداء أن تكون صفوف الفريق شبه مكتملة".



وغاب بيل عن صفوف ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول غدا السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني، منذ شهر نوفمبر الماضي حيث أصيب أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.



وأصيب بيل بإصابة مؤلمة في كاحل قدمه الأيمن يوم 26 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية بعدها بأسبوع، وتم تشخيص حالته بانه سيغيب لثلاثة أشهر.



وقال زيدان قبل شفاء أحد أفضل مهاجميه :"بيل لاعب مهم، نعلم نوعيته، وسرعته عندما يكون في مركزه والأضرار التي يمكن ان يسببها في صفوف المنافس".



ولم يشير زيدان الى ما إذا كان سيدفع ببيل منذ بداية اللقاء أو سيجعله يشارك في عدد من الدقائق الأخيرة للمباراة، واختتم حديثه قائلا :" بيل سعيد للغاية للعودة للفريق، ليكون معنا وللعب مجددا وهذا هو المهم".