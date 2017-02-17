تحكيم بحريني وأزوبكي لمواجهتي الأخضر أمام تايلاند والعراق

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 18:26 pm

أسند الآتحاد الآسيوي لكرة القدم مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره التايلاندي في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م لطاقم تحكيمي بحريني مكون من الحكم الدولي علي حسين عبدالنبي يساعده كل من محمد جعفر "مساعد أول"، ونواف شاهين " مساعد ثاني " وعمار إبراهيم " حكم رابع".



كما تم تكليف طاقم تحكيمي أوزبكي لإدارة مواجهة المنتخب السعودي بنظيره العراقي في الجولة السابعة من نفس التصفيات بقيادة الحكم الدولي فالنتين كوفالينكو ومساعديه مامور سايدكاسيموف" مساعد أول" وشادمنوف " مساعد ثاني" وسيرزود قاسيموف " حكم رابع".



الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل الصدارة بعشر نقاط في المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية الموهلة لكأس العالم 2018 بروسيا متفوقا على اليابان بفارق الأهداف .