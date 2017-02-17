الهلال يواصل صدارة كأس فيصل.. والنصر يقفز للوصافة

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 19:04 pm

واصل فريق أولمبي الهلال صدارته في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بعد تغلبه عصر اليوم الجمعة على مضيفه فريق "الجيل" بأربعة أهداف دون رد، وذلك في لقاء أقيم على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وبهذا الفوز واصل الهلال صدارته لسلم ترتيب المسابقة بـ32 نقطة، ويملك الهلال لقاء مؤجلاً أمام فريق الأهلي من الجولة الثانية عشر من المسابقة، فيما تجمد رصيد الجيل عند النقطة الـ19 بالمركز التاسع.



وعلى الملعب الرديف بنادي النصر، كسب النصر ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة ، وتقدم للمركز الثاني، فيما تراجع القادسية إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة .



وعلى ملعب نادي الخليج بسيهات، خسر الخليج أمام ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى النقطة الـ27 بالمركز الخامس، فيما بقي الخليج على رصيده السابق 12 نقطة بالمركز الـ11.





كما كسب أُحد ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى النقطة الـ19 بالمركز السابع، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق 17 نقطة بالمركز العاشر.



وفي آخر المواجهات اكتسح الوحدة ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة، وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الـ11، وتقدم إلى المركز الـ12، بعد أن كان متذيلاً للترتيب في الجولة الماضية، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة .