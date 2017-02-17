دوري الأولى : الطائي يكسب ديربي الشمال ويبتعد عن المركز الأخير

الرياض ــ الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 18:42 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي تحقيق نتائجه الجيدة وفاز اليوم على ضيفه العروبة بثنائية نظيفة في ديربي الشمال الذي جمع الفريقين عصر اليوم ضمن الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى ، هذه النتيجة رفعت رصيد الطائي للنقطة 21 تاركاً المركز الأخير لفريق النجوم فيما بقي العروبة في المركز السادس بـ 28 نقطة .



وعلى نفس المنافسة فاز الجيل على وج بأربعة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل الشعلة وضمك بهدف لكل فريق .



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب اندية الدرجة الأولى على النحو التالي :



الجيل - وج ( 4 - 2 )

الشعلة - ضمك ( 1 - 1 )

الطائي - العروبة ( 2 - 0 )



وجاء الترتيب على النحو التالي:



1 - أحد ( 37 نقطة )

2 - النهضة ( 34 نقطة )

3 - الفيحاء ( 34 نقطة )

4 - الشعلة ( 32 نقطة )

5 - هجر ( 29 نقطة )

6 - العروبة ( 28 نقطة )

7 - ضمك ( 28 نقطة )

8 - نجران ( 27 نقطة )

9 - الجيل ( 27 نقطة )

10 - القيصومة ( 27 نقطة )

11 - الحزم ( 26 نقطة )

12 - العدالة ( 24 نقطة )

13 - وج ( 23 نقطة )

14 - الوطني ( 22 نقطة )

15 - الطائي ( 21 نقطة )

16 - النجوم ( 21 نقطة )