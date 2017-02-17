الفتح يستأنف تدريباته ويغادر إلى مسقط

الأحساء - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 18:55 pm

استنائف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته ظهر اليوم الجمعة بقيادة فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول، الذي عمد على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفريق الماضية أمام التعاون، وخضعت هذه المجموعة لحصة تدريبية إسترجاعية في مسبح النادي إضافة إلى الساونا والجاكوزي.

أما المجموعة الثانية ضمت بقية اللاعبين، وأجرت هذه المجموعة حصة تدريبية اعتيادية على ملعب النادي الرئيسي، وشملت على تمارين لياقية ومناورة أجريت على نصف مساحة الملعب.



وشهدت التدريبات عودة لاعب خط وسط الفريق محمد الفهيد بعد إنتهائه من برنامجه التأهيلي.



وعلى صعيد متصل تقرر أن تغادر البعثة إلى مطار فهد الدولي بالدمام، استعداداً لإقلاع مساء اليوم إلى العاصمة مسقط لخوض أولى المواجهات في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم الاثنين القادم أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني.