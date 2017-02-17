الفيصلي يجبر الرائد على التعادل

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 20:15 pm

تعادل الفريق الأول بنادي الفيصلي مع نظيره الرائد مساء اليوم الجمعة، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم الرائد أولاً عن طريق لاعبه ويندر لويز عند الدقيقة "7"، واستمر تقدم الرائد حتى أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتقدم الرائد بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة بتقدم الرائد حتى الدقيقة "83 ، ليعادل النتيجة لصالح الفيصلي لاعبه محمد مجرشي، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى لنقطة الـ18 في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الرائد إلى النقطة الـ23 في المركز السابع.