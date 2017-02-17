بعد اطمئنانه على أسرته.. الجابر يقود تدريبات الشباب قبل الاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 20:39 pm

قاد سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الحصة التدريبية بعد أن اطمأن على صحة أسرته، بعد تعرضهم لحادث مروري منعه من التواجد عصر اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشباب مع الاتحاد.



وأختتم الفريق الشبابي تحضيراته مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب استعداد لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وأستهل الجابر تدريباته بمران إحماء وتسخين ولياقية خفيفة تحت إشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، بعد ذلك طبق اللاعبون عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، ليختتم المران بتدريبات ترفيهية أطمأن من خلالها المدرب على جاهزية اللاعبين للقاء.