سواريز: العودة في دوري الأبطال ليست مستحيلة

برشلونة - رويترز | Friday, 17 February 2017 - 21:37 pm

قال لويس سواريز مهاجم برشلونة، إن فريقه لم يفقد الأمل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الخسارة "الصعبة والمؤلمة" 4- 0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور 16 الأسبوع الجاري.



وقال سواريز خلال مشاركته في حدث خيري في برشلونة: "إذا أردنا صناعة التاريخ في هذا النادي يجب علينا تعويض خسارتنا في لقاء الذهاب".

وأضاف: "نحن أفضل فريق في العالم، إذا كان هناك فريق يمكنه العودة في هذه النتيجة فهو برشلونة".



ولم يتمكن أي فريق من تعويض خسارته ذهابا 4-0 في لقاء الذهاب ليتقدم في أدوار خروج المهزوم بدوري الأبطال.



وتأهل برشلونة الذي فاز بالمسابقة خمس مرات إلى دور الثمانية بدوري الأبطال في أخر تسع سنوات، وعلى الأرجح سيوقف باريس سان جيرمان هذه المسيرة في إياب دور 16 في كامب نو في الثامن من مارس المقبل.



وقال سواريز: "الخسارة بهذه الطريقة في دور 16 أمر صعب ومؤلم، ستكون العودة في النتيجة صعبة للغاية ولكنه تحد جميل".