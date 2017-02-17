النصر يفقد الفريدي 10 أيام

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 23:14 pm

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للاعب نادي النصر أحمد الفريدي تعرضه لكدمة قوية في الصدر، وسيحتاج خلالها للراحة والعلاج لمدة عشرة أيام.



يشار إلى أن اللاعب أحمد الفريدي شارك كلاعب أساسي أمام النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وتم استبداله عند الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، بعد احتكاكه مع لاعب العراقي سعد الأمير.



وقال حساب نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن أحمد الفريدي تعرضه لكدمة قوية في الصدر، وسيحتاج للراحة والعلاج لمدة عشرة".