في ختام الجولة الـ19.. الشباب يسعى لتكرار نتيجة الدور الأول أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 23:12 pm

تختتم يوم غدٍ السبت مباريات الجولة الـ19 بلقاءين، يستضيف القادسية نظيره الباطن في اللقاء الأول، في مباراة تقام على ملعب الأميرمحمد بن فهد بالدمام، عند الساعة 6:15م، ويسعى القادسية العائد من انتصارين وتعادل أمام النصر والهلال والأهلي مواصلة تقديم المستويات الرائعة التي بدأت بعد فترة التوقف الماضية، فيما يسعى الباطن لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الرئد، والابتعاد عن المراكز الخطرة في سلم الترتيب.

ويحتل القادسية المركز التاسع برصيد 22نقطة، فيما يحل الباطن في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.



وفي اللقاء الثاني، يستضيف الشباب نظيره الاتحاد بأمل تكرار نتيجة الدور الأول التي خطف نقاطها الشباب من أرض الاتحاد بنتيجة 1/0، فيما يأمل الاتحاد الاستفادة من تعثر الأهلي مساء اليوم أمام النصر للظفر بالمركز الثالث ومطاردة المتصدر الهلال ووصيفه النصروالدخول بصراع المنافسة على اللقب، ويقام هذا اللقاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 8:25.



ويحل الشباب في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث في برصيد 38 نقطة.