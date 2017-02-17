فيصل بن تركي: هاتفت وليد عبدالله للاطمئنان على شباك النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 23:48 pm

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن المباراة التي جمعت فريقه مع النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كانت جميلة ومفتوحة بين الفريقين، مؤكداً أن النصر هو الأفضل طوال فترات المباراة.



وقال رئيس النصر : "بحثنا طوال المباراة عن الأهم، وهو كسب النقاط الثلاث، لأن الخسارة ستجعلنا بعيدين عن المنافسة خلال الجولات القادمة، والحمدلله الأهم تحقق وأبارك للجماهير النصراوية ".



وعن الأصابة التي تعرض لها أحمد الفريدي في الشوط الثاني، قال: "هو نُقل إلى المستشفى، وعرفت أن الإصابة خفيفة وهي عبارة عن ضيق في التنفس ولا تدعوا للقلق ".



وأكد أنه لم يتحدث مع لاعب الأهلي سعد الأمير حينما تلقى البطاقة الحمراء، ولكنه كان خائفاً على اللاعب محمد السهلاوي وفقدانه خلال المباراة .



وبين أنه هاتف يوم أمس الحارس المنضم حديثاً للكتيبة النصراوية وليد عبدالله، وسأله بصراحة عن مدى جاهزيته للمباراة وأكد أنه جاهز تماماً.



وقال الأمير فيصل : "عبدالله العنزي ووليد جمعيهم يخدمون النصر، ولا فرق بينهما وأتمنى لهم التوفيق في المواجهات القادمة ".