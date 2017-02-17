جروس: سنعوض خسارة النصر في آسيا

جدة - الرياضية | Friday, 17 February 2017 - 23:42 pm

أكد السويسري جروس مدرب النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة فريقه مع النصر، بأن بعض الأوقات بعالم كرة القدم تكون محظوظ في الفوز ولكن الأهم في كرة القدم عندما تتلقى الخسارة وتعرف أسبابها.



وقال المدرب الأهلاوي : "كان ينقصنا أمام النصر القوة والعزيمة، كان لدينا فرصتين في الشوط الأول وكنا ننتظر الهدف ولكن للأسف جاء في مرمانا، وهذا الأمر وضعنا تحت الضغط، وفي الشوط الثاني تكررت الفرص ولكن كان حارسهم مميز، حتى حضرت البطاقة الحمراء، وأنا لست متأكد من صحتها حتى أشاهدها، هناك صعوبة في الدوري، ولكن لم ينتهي الأمل، علينا العودة لوضعنا الفني ولدينا مباراتين مهمة في البطولة الآسيوية".



وختم جروس حديثه: "في مباراة النصر دافعنا بشكل جيد خاصة في الكرات الثابتة، ولم يكن فريقي سيء من الناحية الدفاعية، والخسارة بسبب عدم التوفيق".