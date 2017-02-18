جروس: لا يوجد مستحيل في الكرة

| Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

أكد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي أن الفرق أحياناً تحتاج إلى الحظ لتكسب، وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها الأهلي أمس أمام النصر: بعض الأحيان في كرة القدم تكون محظوظاً لتفوز، ولكن الأهم عندما تخسر تعرف لماذا خسرت، وأمام النصر كانت الإرادة تنقصنا.

وأضاف: "سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول كانت كفيلة بتقدمنا ولكن استقبلنا هدفاً في آخر الشوط الأول وهذا ما وضعنا تحت الضغط، وتقدمنا أكثر في الشوط الثاني لذلك عادت علينا المرتدات، وحارس النصر كان جيداً، والبطاقة الحمراء لم تساعدنا ويجب أن أشاهد اللقطة مرة أخرى لأتأكد إذا كان صحيحاً أو لا".

وختم جروس المؤتمر بقوله: المنافسة لم تنته بعد، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم والآن لدينا مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا ومنافستنا على الدوري باقية ولا يزال هناك أمل وخسارتنا أعطت النصر الأمل في المنافسة.