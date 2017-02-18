إصابة الفريدي ضيق تنفس

| Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن المباراة التي جمعت فريقه مع الأهلي أمس كانت جميلة ومفتوحة بين الفريقين وكان النصر هو الأفضل طوال فترات المباراة.

وقال: "بحثنا طوال المباراة عن الأهم وهو كسب النقاط الثلاث؛ لأن الخسارة كانت ستبعدنا عن المنافسة خلال الجولات المقبلة والحمد لله تحقق الأهم وأبارك للجماهير النصراوية الفوز".

وعن إصابة أحمد الفريدي التي تعرض لها في الشوط الثاني قال: "نقل الفريدي إلى المستشفى وعرفت أن الإصابة خفيفة وهي عبارة عن ضيق في التنفس ولكنها لا تدعو للقلق"، مبيناً أنه لم يتحدث مع لاعب الأهلي سعد عبدالأمير حينما تلقى البطاقة الحمراء وإنما كان فقط خائفاً على إصابة اللاعب محمد السهلاوي وفقدانه خلال المباراة.