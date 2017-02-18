توزيع تي شيرتات وتذاكر مجانية

| Saturday, 18 February 2017 - 03:41 am

شهدت البوابة الرابعة المخصصة لدخول جماهير الأهلي ازدحاماً كبيراً وازدادت الأعداد كثافة قبل صلاة المغرب بسبب قيام عدد من قروبات الأهلي على الواتس اب بتقديم تذاكر مجانية وتوزيع أعلام وشعارات وقمصان تحمل اسم (الملكي).

وكان الأكثر مشاركة قروب (جدة كذا أهلي وبحر) الذي قام بتوزيع 100 تي شيرت و100 شال وتذاكر مجانية لكل مشجع يحمل تي شيرت أو شالاً، وتفاعلت جماهير الأهلي مع دعم القروبات التي أصبحت في الفترة الأخيرة من كبار الداعمين للجماهير.