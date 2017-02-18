الدوسري ينسي النصراويين خميس

| Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

نجح عبدالرحمن الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أن يكون عند حسن ظن الإدارة النصراوية برئاسة الأمير فيصل بن تركي، والتي قامت بتوقيع عقد احترافي معه، وقدم مباراة جيدة أمس أمام الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وساهم الدوسري في نسيان النصراويين لرحيل عوض خميس إلى فريق الهلال قبل أسبوع.

يذكر أن الدوسري أحد لاعبي المنتخب السعودي للشباب وبرز مع الأخضر الشاب في رحلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.